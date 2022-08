Torna in campo la Fiorentina Femminile: ecco la formazione ufficiale per la sfida contro il Milan. Quante ex

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, sfida valida per la prima giornata di Serie A Femminile. Tra le undici viola, sei elementi completamente nuovi: è una squadra decisamente rinnovata. Nelle rossonere, tante ex Fiorentina titolari, tra cui Piemonte, Guagni e Mascarello. In panchina altre due dal passato viola, Adami e Vigilucci.

Milan (3-4-3): Giuliani; Mesjasz, Guagni, Fusetti; Soffia, Mascarello, Dubcova, Bergamaschi; Thomas, Piemonte, Asllani. All.: Ganz.

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger; Jackmon, Erzen, Tortelli, Boquete; Agard, Huchet; Parisi, Kajan, Catena; Mijatovic. All.: Panico.