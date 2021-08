Torna Kouame, ma con la valigia in mano. Soluzione prestito e…sempre in Toscana?

La Fiorentina presto dovrà sciogliere anche tutti i nodi relativi alla posizione di Christian Kouame.

L’attaccante classe 1997, come scrive il Corriere Fiorentino, a breve inizierà ad allenarsi con i compagni dopo il ritorno dai Giochi Olimpici, ma potrebbe presto fare nuovamente le valigie in direzione Empoli, che si starebbe muovendo per il prestito dell’ex Genoa.