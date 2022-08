Torna la formazione di Coppa. Cabral nel tridente con Gonzalez e Sottil

La Nazione si concentra sulla probabile formazione in vista del Twente. L’unico calciatore indisponibile quindi resta Zurkowski, ancora condizionato da un problema alla caviglia, motivo per cui il polacco non è stato neanche inserito nella lista UEFA.

Giovedì scenderà in campo una formazione molto diversa rispetto a quella vista al Castellani. In porta tornerà Terracciano, nei ruoli di terzini si rivedranno Venuti e Biraghi, a centrocampo spazio ad Amrabat, in attacco si va verso un tridente composto da Nico Gonzalez, Cabral e Sottil.