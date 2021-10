Tornano Odriozola e Bonaventura, un solo dubbio in attacco. Ecco il piano per i tre infortunati

Prosegue in bolla il lavoro della Fiorentina: nella giornata di ieri, coloro che non hanno giocato contro la Lazio si sono allenati in campo. Tra di loro, come si legge su La Nazione, anche Kokorin: difficile, però, che il russo possa tornare disponibile prima della sosta per le Nazionali. Lo stesso dicasi anche per Pulgar e Dragowski, che hanno messo nel mirino la partita contro il Milan del 20 novembre.

Contro lo Spezia tornerà Odriozola dal 1’ al posto di Venuti, mentre in mediana Bonaventura è destinato a riprendersi una maglia da titolare. In attacco sono certi di una maglia da titolare Vlahovic e Saponara: Callejon e Sottil si giocano il terzo ed ultimo posto nel tridete viola.