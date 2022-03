Tornati a Firenze tutti i nazionali… tranne uno. Ma Italiano li avrà a disposizione soltanto da domani

Vincenzo Italiano può riabbracciare i suoi nazionali. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, sono già a Firenze i giocatori che nei giorni scorsi sono stati impegnati con le rispettive rappresentative. Tutti tranne Lucas Torreira, che invece rientrerà nella giornata di domani.

In ogni caso, anche i nazionali rientrati oggi non si alleneranno subito. Torneranno in campo a disposizione di Italiano solo domani, avendo quindi solo tre giorni per preparare la sfida di domenica contro l’Empoli.