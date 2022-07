Tornato a Firenze, ma solo momentaneamente: un altro giovane viola verso il prestito. Destinazione Serie C?

Il calciatore della Fiorentina Mattia Fiorini è pronto a un’altra avventura lontano da Firenze. Il classe 2001 ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Fiorenzuola, in Serie C, riuscendo a raccogliere una buona quantità di minutaggio. Adesso, è arrivato il momento del ritorno alla base anche per lui, ma sarà per poco.

Pochi giorni fa, è uscita la lista dei convocati per il ritiro estivo di Moena, dove Fiorini non è presente. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il suo futuro è sicuramente incentrato su un altro prestito. La destinazione è ancora ignota, ma con ogni probabilità, sarà un ritorno in Serie C. Il ragazzo ha un contratto con la Fiorentina fino al 2024, firmato prima di partire per l’avventura al Fiorenzuola l’estate scorsa.