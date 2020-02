Torneo di Viareggio: Alla Fiorentina capita in sorte un girone molto ‘esotico’

Un girone con molte incognite quello che è capitato in sorte alla Fiorentina per il prossimo Torneo di Viareggio, la competizione giovanile sicuramente più importante a livello internazionale. Viola inseriti nel gruppo 6. C’è il Genoa, e fin qui nulla di particolare. Ma dopo i liguri troviamo anche il Westchester United, proveniente dagli USA, e l’Atromitos Atene, squadra greca, e di queste due compagini sappiamo poco o nulla. L’esordio per la formazione gigliata ci sarà il 17 marzo.