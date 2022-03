Torneo di Viareggio: la Fiorentina mette nel mirino il Sassuolo, ma ecco il tabellone completo in caso di semifinale

Dopo la vittoria sul Milan negli ottavi di finale, al Torneo di Viareggio la Fiorentina Under 18 affronterà il Sassuolo ai quarti. I giovani viola domani affronteranno i neroverdi sul campo del Porcari, in provincia di Lucca. Dando uno sguardo al regolamento però leggiamo:: “Le squadre vincenti del gruppo 1 e quelle vincenti del gruppo 2 saranno accoppiate fra loro e disputeranno le semifinali con le modalità previste per i Quarti di Finale. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si dovrà procedere all’esecuzione dei rigori”.

Inter-Empoli è quasi una finale anticipata, dall’altro lato c’è il Bologna e la sorpresa dell’edizione, l’Alex Transfiguration, con i nigeriani che hanno eliminato la Spal con un 3-1 e che nel girone sono riuscititi a battere proprio i gigliati per 6 a 2. Fiorentina o Sassuolo sfideranno una tra Genoa e Atalanta.

SEMIFINALI

Inter/Empoli – Bologna/Alex Transfiguration

Fiorentina/Sassuolo – Genoa/Atalanta