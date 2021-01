Torregrossa castiga l’Udinese al debutto con la Sampdoria. I blucerchiati aumentano il vantaggio sulla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera la Sampdoria vince in casa per 2-1 contro l’Udinese. La gara si sblocca nel secondo tempo con la rete di De Paul per gli ospiti al ’55. I blucerchiati però la ribaltano prima con il rigore siglato da Candreva al 67′, e poi con il gol di testa del neoacquisto arrivato dal Brescia Torregrossa, subentrato nella ripresa e subito decisivo al suo esordio con la squadra di Ranieri. Con questo risultato la Sampdoria va a 23 punti staccando la Fiorentina di ben cinque lunghezze, mentre la squadra di Gotti resta ferma a quota 16.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 40, Inter 37, Roma, Juventus 34, Atalanta, Napoli, Lazio 31 Sassuolo 29, Verona 27, Sampdoria 23,Benevento 21, Bologna 20, Fiorentina, Spezia 18, Udinese 16, Cagliari, Genoa 14, Torino 13, Parma 12, Crotone 9.