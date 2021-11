Torreira: “A Firenze ho trovato un ambiente bello e adatto per tornare sui miei livelli. Adesso mi sento felice di stare in campo”

Arrivano altre parole da parte del centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira, impegnato nei prossimi giorni con la Nazionale uruguaiana nelle partite contro Uruguay e Argentina valide per il girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Il regista di Vincenzo Italiano si è soffermato in conferenza stampa sul suo ambientamento in riva all’Arno: “A Firenze ho trovato un ambiente molto bello, piacevole e adatto per tornare sui miei livelli. Ora mi sento felice di stare in campo. Questo al di là dell’ultimo week-end, con la Juventus ci è sfuggita una gara che stavamo controllando”.