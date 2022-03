Torreira: “Abbiamo lottato fino all’ultimo, ma non è arrivata la vittoria. Nel calcio non servono le scuse, lavorare il doppio per tornare a vincere”

Il faro della mediana viola Lucas Torreira commenta su Instagram il pari odierno della Fiorentina proiettandosi al prossimo impegno. Il classe ’96 uruguaiano oggi è andato per ben tre volte vicinissimo al gol, senza purtroppo trovarlo.

Ecco le sue parole: “Abbiamo lottato fino all’ultimo ma non siamo riusciti ottenere la vittoria. Nel calcio le scuse non funzionano. Dobbiamo lavorare il doppio per tornare alla vittoria. Stiamo già lavorando con quella mentalità”.