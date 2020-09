Torreira addio? Cifre fuori portata della Fiorentina. A meno che Commisso…

Lucas Torreira alla Fiorentina? In questo momento sembra più un sogno che un qualcosa che possa concretizzarsi. Su Tuttosport si legge che l’Arsenal non contempla altro che la cessione a titolo definitivo e chiede 25 milioni di euro per il suo cartellino. A questi soldi poi ci sono da aggiungere i tre milioni di euro di ingaggio che guadagna l’ex doriano. Cifre fuori dalla portata della Fiorentina, a meno che Commisso non decida di intervenire e di investire di tasca propria.

