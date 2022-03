Torreira: “Andremo ai Mondiali per giocarcela, questo traguardo è per la mia famiglia”

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha commentato la vittoria dell’Uruguay contro il Cile per 2-0. La nazionale uruguaiana era già qualificata per i Mondiali in Qatar, mentre il Cile è stato definitivamente eliminato. Queste le sue parole a descrizione dell’ultima foto postata su Instagram:

“Un modo incredibile per terminare queste qualificazioni. Con un’altra vittoria! È stata una strada lunga e difficile. Con momenti di alti e bassi, ma lasciando sempre tutto sul campo per questa maglia. Siamo molto felici di aver raggiunto il nostro obiettivo. Sapendo che ci sono sempre cose da migliorare. Partiamo con un obiettivo chiaro; arrivare al Mondiale preparati per giocarsela. Grazie a tutti per il supporto costante. Grazie alla mia famiglia per esserci stata sempre, questo traguardo è per voi. Andiamo, Uruguay!”