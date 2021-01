Torreira aspetta la proposta della Fiorentina mentre i viola puntano a chiudere per Maleh. Pulgar è più vicino all’addio

Tra i centrocampisti attualmente in forza alla Fiorentina oltre a Duncan è più vicino all’addio Pulgar (fuori dai titolari anche ieri).

La Nazione sul cileno scrive che il sondaggio più concreto è quello del Leeds, mentre in Inghilterra si continua a dare in partenza per l’Italia, Torreira che dopo aver detto no al trasferimento (via Atletico Madrid) al Torino è in attesa della proposta della Fiorentina.

Nel frattempo, la società viola punta a chiudere con il Venezia l’acquisto del giovane Maleh.