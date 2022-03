Grandissimo protagonista ieri, Lucas Torreira ha lasciato San Siro insieme ai compagni con la soddisfazione per la prestazione ma anche con il rammarico di chi poteva davvero vincerla e fare il colpaccio, come commentato via Instagram: “Cercavamo la vittoria, ma abbiamo comunque guadagnato un punto importante. Con questa grinta continueremo a migliorare partita dopo partita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Torreira #LT14 (@ltorreira34)