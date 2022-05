Torreira: da riscatto scontato ai dubbi legati all’ingaggio e non solo. La ricostruzione della settimana del regista della Fiorentina

Una settimana fa la Fiorentina si apprestava a giocare la gara più importante dell’anno contro la Juventus, crocevia fondamentale per l’Europa. Sabato scorso la vittoria sui bianconeri ha permesso alla squadra di Italiano di conquistare la qualificazione alla prossima Conference League, ma poche ore dopo accade l’impensabile.

La mattina del giorno successivo, domenica 22 Maggio arriva la notizia, confermata poi proprio a Fiorentinanews.com dall’agente Pablo Bentancur, sulla difficoltà del riscatto di Torreira. Nelle ore che seguono l‘agente ribadisce le difficoltà legate all’ingaggio del giocatore e alle commissioni dell’operazione, fino ad arrivare a martedì. Il 24 Maggio il Presidente Commisso, durante l’audio conferenza indetta sui canali ufficiali del club, apre alla possibilità di rivisitare la situazione con Torreira, ma niente di più.

Così iniziano a girare le voci di un possibile avvicinamento di Juventus e Lazio al giocatore, ma l’agente dà priorità alla Fiorentina fino al 31/05, data ultima per la Fiorentina per poter esercitare il riscatto all’Arsenal fissato a 15 milioni. Nelle ultime ore però anche la Curva prende posizione sulla vicenda, appendendo al Franchi uno striscione emblematico che fa capire bene come il tifo si schieri dalla parte della permanenza in viola di Torreira.

In attesa dunque del fatidico 31 Maggio, attendiamo tutti la conferenza stampa del D.S. Pradè, in cui verosimilmente, verrà fatta chiarezza, una volta per tutte, su una questione che pareva già risolta, ma che evidentemente ha un finale ancora tutto da scrivere.