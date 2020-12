Torreira delude le aspettative e si prepara a lasciare l’Atletico Madrid a gennaio. Nuovo tentativo della Fiorentina?

E’ durata solo sei mesi l’avventura di Lucas Torreira all’Atletico Madrid. Secondo tuttomercatoweb il centrocampista, oggetto del desiderio della Fiorentina nel mercato estivo, si prepara infatti a lasciare la Spagna già a gennaio.

Torreira non ha rispettato le attese e il Cholo Simeone, che non è riuscito ad inserirlo nei suoi schemi, ha dato il via libera alla sua partenza. Non appena si aprirà la finestra dei trasferimenti il giocatore tornerà dunque all’Arsenal, prima di cercare una nuova sistemazione.

Ecco quindi che tornano in gioco anche le pretendenti italiane quali Torino e Fiorentina. Torreira potrebbe rivelarsi un’ottima idea low cost per il mercato di gennaio visto che l’Arsenal, dopo il fallimento a Madrid, non può permettersi di chiedere chissà quali cifre se vuole piazzarlo.