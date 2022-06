Torreira detta i tempi di gioco anche nella sgambata dell’Uruguay contro Panama. A segno Cavani con una doppietta

Nella serata di ieri l’Uruguay ha dilagato per 5-0 nell’amichevole giocata contro Panama. Apre le danze per ‘La Celeste’ il centravanti Edinson Cavani accostato nei giorni scorsi alla Fiorentina: per ‘El Matador’ gol su azione e su rigore, poi i padroni di casa dilagano con i gol di Nicola De La Cruz, Maximiliano Gomez e Diego Rossi.

Da segnalare la presenza in campo per tutta la partita di Lucas Torreira. Il centrocampista ha giocato in cabina di regia mettendo ordine in campo e facendo girare il pallone ha mostrato di sapere fare anche con la maglia viola. In attesa di sapere dove giocherà la prossima stagione e le possibilità un ritorno alla Fiorentina che sembrano sempre più ridotte.