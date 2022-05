“Torreira deve essere riconoscente nei confronti della Fiorentina. Vicario? Fa cose straordinarie, portiere da Nazionale”

L’ex Fiorentina Vittorio Tosto ha parlato a TMW Radio della stagione della squadra viola: “La Conference era un risultato inatteso, ma le premesse c’erano. La rifondazione di Commisso inizia da lontano, a volte si va troppo dietro ai problemi di gestione e si trascurano risultati e obbiettivi. Un allenatore come Italiano dà garanzie, mette in risalto il lavoro quotidiano. Il bello per la Fiorentina arriva adesso”.

E poi su Torreira ha aggiunto: “La sua situazione va sistemata assolutamente, però anche il giocatore deve essere riconoscente nei confronti della Fiorentina. Portiere? Vicario è forte, gli ho visto fare cose straordinarie. E’ uno che può ambire alla Nazionale, sarebbe un bel colpo per i viola”.