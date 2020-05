Torreira di nuovo nell’orbita Fiorentina? Il proc: “Vuole tornare in Italia”

Già in passato la Fiorentina ha provato ad acquistare Lucas Torreira, ma alla fine il centrocampista uruguaiano lasciò la Sampdoria per sposare il progetto dell’Arsenal. Adesso, però, il giocatore potrebbe tornare in Italia e il club viola potrebbe nuovamente pensarci, vista la necessità di acquistare un regista e il rapporto che lega Torreira al d.s. viola Daniele Pradè, che ha già avuto il giocatore a Genova.

A tal proposito, Pablo Bentancur, procuratore dell’uruguaiano, ha parlato così a TMW: “Lucas aveva avuto un po’ di malumore per alcune divergenze tecniche, poi si è ripreso. Ed è arrivato l’infortunio, fortunatamente meno grave del previsto. Oggi è completamente recuperato, credo che sarà un uomo mercato. Dovrò parlare con l’Arsenal. Al giocatore piacerebbe molto tornare in Italia, ma bisogna riconoscere che l’Arsenal lo ha trattato benissimo e si è comportato alla grande”.