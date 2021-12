Prima del fischio d’inizio della gara contro il Bologna centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha parlato a DAZN dell’andamento dei viola in campionato: “Sappiamo quello che ci trasmette il mister in campo e negli allenamenti. Ci ha fatto male la sconfitta di Empoli, abbiamo avuto il pieno controllo della partita e poi abbiamo preso due gol in due minuti”.

Poi il regista viola aggiunge: “Dobbiamo capire quello che vogliamo fare in campionato e bisogna vincere anche in trasferta”.