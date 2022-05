Torreira e Amrabat insieme? Italiano valuta il doppio play

Complici i tanti infortuni dell’ultimo periodo, il centrocampo della Fiorentina è sicuramente uno dei motivi del calo della squadra di Vincenzo Italiano. I tre titolari designati della mediana viola sono infatti rimasti ai box per motivi diversi nell’ultimo periodo: Torreira, Bonaventura e Castrovilli, con quest’ultimo che – ahimè – lo sarà per ancora tanti mesi. E gli altri due che, fisiologicamente, non hanno ancora recuperato una condizione perfetta.

Per questo, vista anche la buona prestazione contro il Milan, il tecnico viola potrebbe pensare di proporre dall’inizio Amrabat e Torreira. I due hanno giocato insieme durante il secondo tempo di San Siro e hanno dimostrato di poter condividere il campo assieme. Motivi che potrebbero convincere Italiano a confermarli anche nello scontro diretto contro il Milan, con Bonaventura, Duncan e Maleh a giocarsi l’altra maglia da titolare o pronti a subentrare a gara in corso.