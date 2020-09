“Torreira è il grande regalo che Cairo vuole fare a Giampaolo. La Fiorentina c’è, ma la sua presenza non è così forte”

Il giornalista di Sportitalia Luca Cilli ha parlato a Radio Bruno Toscana della questione Torreira: “Giampaolo ha un ottimo rapporto con Torreira e il Torino vuole fare questo grande regalo al suo allenatore. E’ comunque un dato di fatto che ci sia anche la Fiorentina, sebbene la sua presenza non sia ancora così forte. Spero per i tifosi viola che alla fine Pradè riesca a prendere Torreira, perché altrimenti il mercato sarebbe alquanto deludente. Inoltre pensavo sinceramente che la Fiorentina prendesse subito un grande attaccante, come priorità assoluta. Secondo me quelli che ci sono adesso (Vlahovic e Cutrone, ndr) non sono ciò di cui la squadra ha bisogno. Bonaventura? E’ un acquisto che è stato sottovalutato troppo, penso che sia un calciatore importante capace di giocare in qualunque squadra. E’ un ragazzo che, anche se parla poco, sa ricoprire il ruolo di leader nello spogliatoio. Garantirà a Iachini quella duttilità tattica che alla lunga si rivelerà un grande asso nella manica”.

