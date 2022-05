Torreira è ormai un caso. La possibilità di tornare indietro c’è ancora?

Quello di Lucas Torreira ormai è un caso conclamato in casa Fiorentina. In questo momento non ci sono le condizioni affinché il club viola riscatti il giocatore dall’Arsenal, come avete potuto leggere dalle parole rilasciate dal procuratore del calciatore a Fiorentinanews.com. Ma la possibilità di tornare indietro c’è ancora?

Partiamo da un dato importante: il giocatore si è trovato benissimo a Firenze e vorrebbe anche rimanere. Le strade per poter restare sono due: la prima, la più semplice, la Fiorentina decide di pagare quanto pattuito la scorsa estate all’Arsenal e di garantire al centrocampista l’ingaggio concordato un po’ di tempo fa, smettendo di chiedere lo ‘sconto’. La seconda invece è l’esatto contrario, ovvero il club londinese viene incontro alle esigenze manifestate da quello viola, riducendo così l’esborso economico per il cartellino.

Va da sé che se nessuna delle parti in causa fa un passo verso l’altra non potrà esserci questa permanenza a Firenze del centrocampista, che tanto bene ha fatto in questa stagione e che assisteremo ad un classico scaricabarile sulle responsabilità di questo mancato accordo.