Torreira: “E’ straordinario invertire il risultato come abbiamo fatto noi”

Il centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira, ha festeggiato a modo suo, ovvero con un post su Instagram, la vittoria della squadra contro la Sampdoria.

Il giocatore proveniente dall’Arsenal ha scritto: “Ottima vittoria di squadra. È straordinario invertire il risultato come abbiamo fatto noi. Con fiducia e seguendo la nostra linea di gioco sapevamo che l’avremmo raggiunto”.

E ancora: “Mi congratulo con la squadra per la forza e la determinazione per ottenere la vittoria. Grazie alla nostra gente per esserci sempre e per non smettere mai di incoraggiare. Questo è il modo”.