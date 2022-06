Torreira e un litigio furioso con Italiano…che non c’è stato. I chiari attestati di stima del tecnico e le problematiche delle quali aveva parlato il procuratore del giocatore

21 maggio 2022. La Fiorentina ha da poco battuto la Juventus ottenendo la certezza di poter partecipare ai play off di Conference League ed ecco che Vincenzo Italiano si presenta in sala stampa per parlare di questo e di altro ancora.

E a precisa domanda di chi vi scrive su Torreira ecco che arriva una risposta chiara, che più chiara non si può: “E’ stato importante in termini di gol, gli abbiamo disegnato il ruolo di invasore. E’ un giocatore che non si discute, sinceramente, è un artefice di questo risultato”.

Al di là di ogni dietrologia, al di là dell’ipocrisia che c’è e di cui è pieno il calcio, vi sembrano le parole di uno che ha litigato furiosamente con Torreira queste? Le divergenze tra allenatori e giocatori ci sono e ci saranno sempre, le discussioni anche, è la normalità, ma qui qualcuno è voluto andare oltre, distorcendo la realtà parlando di uragani che, evidentemente, non ci sono stati. E in questo, c’è da dirlo, Firenze è il posto al mondo numero uno per le voci di popolo a mo’ di paesone.

Torreira nel suo messaggio di congedo non ha voluto specificare chi non si è comportato, a suo avviso, bene nei suoi confronti, però un fatto ci sentiamo di escluderlo: in questo suo riferimento non c’è inserito il tecnico.

Lo stesso procuratore del calciatore, Pablo Bentancur, che abbiamo avuto modo di sentire quando sono esplosi i rumors sul mancato riscatto da parte dei viola, ci ha parlato di divergenze economiche con il club e mai di problemi di questa natura. Quindi, crediamo sia giunta l’ora di poter accantonare questo tipo di versioni dell’accaduto.