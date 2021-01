Torreira fa preoccupare l’Arsenal, ma per lui si inserisce una nuova pretendente spagnola

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, oltre ai club italiani (Torino, Fiorentina e Lazio), su Lucas Torreira ci sarebbe l’interesse anche del Valencia. Nonostante l’operazione si presenti come molto complicata, il club iberico può contare su un mediatore interessante. Ci sarebbero stati contatti infatti tra il Valencia e Edú Gaspar, ex giocatore giallorosso e attuale DT dell’Arsenal (squadra che detiene il cartellino di Torreira).

Il poco spazio trovato durante il prestito all’Atletico Madrid sta facendo preoccupare sia il club londinese che l’allenatore dei Gunners Arteta. I colchoneros però no sembrano intenzionati a concludere il prestito anzitempo. Un’intricata vicenda di mercato intorno a Torreira, sogno di mercato della Fiorentina e non solo.