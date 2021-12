Torreira: “Felice per il primo gol con la Fiorentina! Non ci siamo mai arresi e abbiamo saputo superare le difficoltà, pareggio positivo”

Sul proprio profilo Instagram il motore del centrocampo della Fiorentina Lucas Torreira ha commentato il pareggio col Sassuolo al Franchi. Il classe ’96 uruguaiano esprime la soddisfazione per il primo gol in maglia viola, queste le sue parole: “Cerchiamo sempre la vittoria ma ottenere un pareggio così è positivo. La squadra non si è mai arresa e ha saputo superare le avversità”.

‘Ci sono sempre cose da correggere, ma abbiamo buone sensazioni. Felice per il primo gol con la Fiorentina! Forza Viola!‘