Torreira: “Felice per un altra vittoria. Squadra impegnata per raggiungere l’obiettivo” FOTO

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira esulta anche sui suoi profili social dopo la vittoria casalinga di quest’oggi contro la Salernitana di Frank Ribery.

“FELICE PER UN ALTRA VITTORIA. Siamo sulla strada giusta. La squadra è impegnata per l’obiettivo e si vede in campo. Grazie ai nostri tifosi per il supporto, siamo più uniti che mai. Siamo concentrati sulla prossima sfida per seguire la via della vittoria. FORZA VIOLA!”

Di seguito il post originale del centrocampista gigliato con alcune immagini della sfida: