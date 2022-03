Torreira: “Gli abbracci a fine partita dimostrano che siamo un grande gruppo. Per il futuro non so che succederà, il mio cartellino è dell’Arsenal”

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira esprime la sua gioia anche a Sky Sport per aver portato la squadra viola alla vittoria con il suo gol contro il Bologna: Gli abbracci a fine partita dimostrano che siamo un grande gruppo. Delle ultime fatte forse questa è stata la partita meno pulita. A volte dobbiamo fare queste partite più sporche, loro poi erano con un uomo in meno ed è stato difficile sorprenderli”.

Poi aggiunge: “Non ci nascondiamo sugli obiettivi, vogliamo lottare per qualcosa, ovvero portare la Fiorentina in Europa. Quello che è più importante è ritrovare la felicità sia in campo che fuori e qui la sto trovando”.

E sul suo futuro dichiara: “Vedremo per il futuro, il mio cartellino è dell’Arsenal e non so che succederà”.