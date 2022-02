Torreira: “Gonzalez parla come una radiolina, a volte cerchiamo il tasto per spegnerlo. E’ sempre a casa mia e gli dico: ‘Ma perché paghi l’affitto se sei sempre da me?'”

Curiosità sul gruppo presente all’interno della Fiorentina. Sono quelle raccontate da Lucas Torreira in una sua lettera-intervista pubblicata da Cronache di Spogliatoio: “Nico González parla come una radiolina. Non sta zitto un attimo, a volte cerchiamo il tasto per spegnerlo. Mi chiedo se abbia le pile. Parla tanto e veloce. Noi sudamericani parliamo spagnolo, ma uno spagnolo diverso da quello di Álvaro Odriozola e José María Callejón. Álvaro mi ha detto che capisce meglio l’italiano che lo spagnolo di Nico, e capita che anche io faccia fatica”.

Poi Torreira aggiunge: “Siamo sempre insieme (a Gonzalez ndr), a volte gli dico: “Ma perché paghi l’affitto se sei sempre da me? Lascia la casa e ci dividiamo questa”. Più che sfide alla play, la vera gara è su chi prepara meglio il mate. Siamo molti sudamericani, compresi anche Igor e Arthur Cabral: un bel gruppo, nel complesso”.