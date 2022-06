“Torreira ha espresso il massimo solo alla Fiorentina. Non è certo al livello della Juventus”

Ospite questo pomeriggio a Radio Sportiva per il consueto appuntamento con il Microfono Aperto, interrogato sulle voci che vorrebbero Torreira in orbita Juventus il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto una sua rappresentazione dell’attuale situazione dell’ex centrocampista della Fiorentina, oltre che a parlare del futuro di Vincenzo Italiano. Questo un estratto:

“Non credo proprio che Torreira possa fare al caso della Juventus. L’uruguaiano ha dato il meglio di sé a Firenze perché c’era un sistema di gioco ed un allenatore che lo hanno valorizzato: le ultime due stagioni in Spagna ed in Inghilterra sono state più che deludenti. Uno tipo di centrocampista come lui, che ama toccare molte volte il pallone, veloce di testa e di gambe, che cosa farebbe nella Juve scialba vista quest’anno? Sono convinto che la società bianconera sia alla ricerca di altri profili e Torreira non è di quel livello. Non è un campione come qualcuno vorrebbe farlo passare. Italiano? Negli incontri milanesi tra il club e Ramadani gli era stato promesso che il raddoppio dello stipendio non sarebbe stato, poi però la proposta scritta di rinnovo parlava di 1,5 milioni e adesso la situazione si è bloccata. Il tecnico ha comunque un altro anno di contratto e difficilmente credo che si muoverà da Firenze, ricordiamo che la Fiorentina un anno fa aveva dovuto tirar fuori dei soldi per strapparlo allo Spezia”.