Torreira: “Ho avuto una grande stagione alla Fiorentina, ma ad oggi non so dove giocherò il prossimo anno”

Il futuro di Lucas Torreira ancora non è ben definito. Il centrocampista uruguaiano ha disputato una grande stagione con la Fiorentina ma questo non è bastato, evidentemente, per convincere i dirigenti viola a tirar fuori 15 milioni di euro per il suo riscatto.

“Ho avuto una grande stagione alla Fiorentina – ha raccontato il giocatore a AUFTV – ma ad oggi non so dove andrò a giocare il prossimo anno. Ma farò di tutto per giocare con costanza, rimanere attivo e poter essere presente ai prossimi Mondiali”.

Torreira ha anche detto grazie all’Italia “perché è lì che sono arrivato giovanissimo, quando nessuno mi conosceva e ho avuto l’opportunità di cambiare la mia vita e quella della mia famiglia”.