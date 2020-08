Torreira: “Ho un contratto con l’Arsenal, ma ora devo di giocare. Fiorentina? Non ho ricevuto nessuna chiamata”

Lucas Torreira, obiettivo di mercato della Fiorentina, ha parlato alla radio uruguaiana Sport890: “Ho un contratto fino al 2023, questa è la mia seconda stagione all’Arsenal. La scorsa stagione ho giocato con continuità, questa meno. Il primo anno ho avuto un rendimento sorprendente, neanche io pensavo di poter fare così bene a causa dell’ambientamento. Quest’anno è stato più complicato: ho perso la continuità e la fiducia, e questo non mi piace. A quest’età ho bisogno di giocare per essere convocato in nazionale. L’interesse della Fiorentina? Sinceramente in questo momento non sto valutando niente. Ho bisogno di riposare perché è stata una stagione molto lunga sotto molti aspetti: mi sono infortunato, poi c’è stato il coronavirus, quindi adesso voglio stare tranquillo. Ho un contratto con l’Arsenal e voglio rispettarlo, ma se in futuro dovrò cambiare club sarà una decisione presa per il mio bene e condivisa con il mio agente. Non ho ricevuto chiamate da nessun club. Può darsi che hanno chiamato il mio agente, ma non me. Ogni giocatore cerca una squadra in cui si sente importante. All’Arsenal mi trovo bene, perché è un club molto importante che gioca e vince. Vedremo cosa accadrà in futuro”.

0 0 vote Article Rating