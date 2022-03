Torreira interpreta la parte del bomber per la seconda partita consecutiva ma alla fine la Fiorentina deve accontentarsi del pareggio in casa dell’Inter

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccate il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Inter-Fiorentina 1-1 (50′ Torreira, 54′ Dumfries)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic (90’+1 Martinez Quarta), Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Gonzalez (90’+1 Callejon), Piatek (90’+1 Cabral), Saponara (73′ Ikone).

90’+4 Finisce la partita! La Fiorentina pareggia a San Siro per 1-1: nel secondo tempo a segno per i viola Torreira al 50′, i nerazzuri pareggiano al 54′ con il gol di Dumfries.

90’+3 Che occasione per la Fiorentina! Ikone va via sulla destra e prova ad andare al tiro, ma Handanovic esce e l’esterno viola gli calcia il pallone addosso sprecando una grande opportunità in pieno recupero.

90’+2 Ammonito Igor per un fallo commesso su Correa.

90’+1 Triplo cambio per la Fiorentina: Italiano toglie Italiano manda in campo Cabral, Martinez Quarta e Callejon al e toglie Piatek, Milenkovic e Gonzalez.

90′ Saranno quattro i minuti di recupero.

90′ Altro cambio per l’Inter: esce Vidal, va in campo Caicedo.

88′ Brividi per la Fiorentina! Vidal apre per il tiro da fuori area di Sanchez, la sua conclusione di potenza è deviata da Biraghi.

87′ Azione dell’Inter con Vidal che va al tiro in porta, c’è la deviazione decisiva di Igor a sventare il pericolo.

85′ Barella elude la marcatura di Igor che scivola in area e prova un tiro strozzato verso la porta, pallone che finisce tra i guantoni di Terracciano.

82′ Brivido per la Fiorentina con Biraghi che va a complicare la gestione del pallone a Terracciano con Dumfries appostato in area.

79′ Nuovi cambi per l’Inter: fuori Bastoni e Perisic, ci sono Di Marco e Gosens.

76′ Buona copertura di Castrovilli su Correa che stava andando a intercettare un lancio lungo verso l’area, Milenkovic si era momentaneamente sganciato dalla linea difensiva.

73′ Inzaghi cambia l’attacco: escono sia Dzeko che Lautaro Martinez, vanno in campo Sanchez e Correa.

73′ Primo cambio nella Fiorentina: esce Saponara, tocca a Ikone.

71′ Occasione per Gonzalez che fa suo il pallone e prova a puntare verso la porta, ma Bastoni lo rimonta in modo regolare.

70′ Ammonito D’Ambrosio per fallo su Torreira.

67′ Gara intensa da entrambe le parti, ma la Fiorentina deve trovare maggiore concretezza sull’ultimo passaggio.

64′ Lieve contatto in area viola tra Venuti e Lautaro Martinez, Chiffi va al VAR a rivedere l’azione ma non giustamente non assegna calcio di rigore dopo che aveva fermato il gioco.

61′ Se ne va via sulla corsia di sua competenza Perisic, ma poi pecca di egoismo e spara il pallone addosso a Terracciano invece di crossare.

59′ Ritmi improvvisamente aumentati, con l’Inter che prova a mettere ordine sulla trequarti e la Fiorentina che tenta il contrattacco.

56′ Ammonito anche Saponara tra le fila della Fiorentina per fallo commesso su Barella.

54′ Gol dell’Inter! Cross di Perisic per Dumfries che si fa trovare in area sovrastando la difesa viola e spedendo di testa il pallone in porta per il pareggio nerazzurro.

53′ Cross di Perisic che arriva dalla sinistra per Dzeko, Terracciano esce e fa suo il pallone.

50′ GOOOOL!!!! TORREIRA!!!!!! Castrovilli serve Gonzalez che finta il cross per poi mettere il pallone in area per il centrocampista viola, il quale si fa trovare pronto per ribadire in porta il pallone! 1-0 per la Fiorentina!!!

47′ Si fa scappare un pallone velenosissimo Gonzalez, Dzeko lo serve a Vidal che va al tiro in porta, respinge Terracciano. Sulla ribattuta poi arriva Barella che spedisce il pallone oltre la traversa, ma che brivido per la Fiorentina.

46′ Inizia il secondo tempo.

45′ Finisce senza recupero il primo tempo. Inter e Fiorentina restano sullo 0-0, ma hanno avuto entrambe alcune occasioni per andare a segno.

42′ Va al tiro Gonzalez ma trova di nuovo il muro della difesa interista, lo stesso Saponara che ci prova sulla ribattuta ma Skriniar devia il pallone. Il pallone torna a Venuti ma anche il suo tiro viene murato.

40′ Errore della difesa viola con Dumfries che pesca in area piccola Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro deposita il pallone in porta ma c’era fuorigioco.

39′ Il primo ammonito della partita è Milenkovic per un brutto fallo su Lautaro Martinez.

36′ Occasione per l’Inter! Iniziativa di Barella facilitata dallo scivolone di Biraghi, raccoglie il pallone Dzeko ma Terracciano è a bravo ad uscire in tempo.

33′ Cross basso di Gonzalez in area per Saponara, il quale va al tiro ma la chiusura di Dzeko rallenta il pallone che carambola tra le braccia di Handanovic.

30′ Inserimento in area in acrobazia di Vidal su assist di Dumfries, ma il centrocampista dell’Inter non colpisce bene il pallone e lo manda oltre la traversa.

27′ Fiorentina che torna all’attacco ma non si rende pericolosa. Ci prova poi Biraghi con un tiro-cross che viene murato.

24′ Ci prova calciando dal limite dell’area, il suo tiro viene deviato da Venuti.

21′ Doppia occasione per la Fiorentina! Nico Gonzalez si vede deviare il suo tiro da Skriniar, il pallone ritorna a Saponara che si attarda a rientrare sul suo piede e viene chiuso da Vidal.

19′ Chalanoglu prova a pescare per vie centrali Lautaro in area, chiude la linea del cross Milenkovic.

16′ Si rivede all’attacco l’Inter, ma c’è la grande copertura di Igor su Lautaro Martinez in area.

13′ Conclusione con il destro da fuori di Saponara, sul pallone ci arriva Handanovic in tuffo e lo fa suo.

11′ Inter che ha rallentato il ritmo del gioco rispetto all’inizio di gara, i viola stanno concedendo pochissimo.

8′ Fiorentina che ha intensificato il pressing nell’area avversaria, regge per ora il muro dell’Inter.

5′ Occasione per la Fiorentina! Buona conclusione a giro di Gonzalez su sponda di Saponara, para Handanovic.

2′ Occasione per l’Inter con Dumfries in contropiede sulla destra, va a chiuderlo in tempo Biraghi.

1′ Inizia la gara a San Siro. Forza viola!

All’andata forse i 45 minuti più intensi e spettacolari della Fiorentina versione Italiano, ribaltata poi nella ripresa dall’Inter. Un (quasi) girone dopo per la squadra viola l’occasione di misurare la propria crescita, sul terreno della formazione campione d’Italia e alla ricerca disperata di punti per la corsa Scudetto. Appuntamento alle 18, agli ordini del sig. Chiffi, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

