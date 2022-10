Torreira, la casa a Firenze sì ma il ritorno alla Fiorentina no. Almeno finché i rapporti rimarranno gli attuali

Ad oggi non c’è alcun ritorno all’orizzonte per Lucas Torreira, almeno non alla Fiorentina perché a Firenze l’uruguaiano ci tornerà eccome: le voci che lo volevano in procinto di comprare casa in città hanno trovato conferma infatti e nei prossimi mesi buona parte della sua famiglia vi si trasferirà anche per aprire un’attività commerciale. Sul fronte del campo invece, il centrocampista è appena sbarcato al Galatasaray e per quanto avanzi una sincera nostalgia per la maglia viola, finché con i rapporti bruscamente interrotti tra il suo entourage e la società lo scorso giugno, è utopistico pensare ad una pace ed un ritorno. Questo secondo il Corriere dello Sport.