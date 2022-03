Torreira: La Fiorentina vuole riscattarlo e blindarlo fino al 2025. Dopo l’incontro con il procuratore ora quello con l’Arsenal, con una richiesta ben precisa

I tifosi della Fiorentina hanno eletto a beniamino il centrocampista Lucas Torreira.

La società viola, si legge su Tuttosport, lavora per riscattarlo e blindarlo fino al 2025, contando sulla disponibilità dell’uruguaiano di restare a Firenze dove si sta rilanciando. In questo campionato non ha fornito solamente delle belle prestazioni in linea mediana ma ha impreziosito il tutto con quattro reti, suo massimo personale.

Dopo l’agente incontrato giorni fa, i dirigenti gigliati incontreranno l’Arsenal, club che ha la proprietà del cartellino del giocatore, per chiedere uno sconto sui 15 milioni di euro prefissati, si legge ancora sulla fonte citata.