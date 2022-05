Torreira: “La mia intenzione è restare alla Fiorentina, ma bisognerà che il club trovi un accordo con l’Arsenal. A Firenze mi sono sentito amato da compagni e tifosi”

Il centrocampista Lucas Torreira è al centro di una vicenda di mercato che è divenuta complicata nelle ultime settimana, con la Fiorentina protagonista. Mentre le parti cercano un accordo, il giocatore ha le idee chiare: “La mia intenzione è di restare alla Fiorentina – ha detto Torreira a Fanpage.it – Ma bisognerà che il club trovi un accordo con l’Arsenal. Io a Firenze e in Italia sto benissimo”.

L’ultima stagione è stata quella del rilancio dell’uruguaiano: “Come la giudico? Come un’annata molto positiva, nonostante il mancato accesso all’Europa League. È anche vero che visto quanto accaduto nelle ultime partite possiamo pensare che avremmo meritato qualcosa in più, ma alla fine quando perdi vuol dire che non hai fatto tutto quello che potevi. Anche nelle partite che non siamo riusciti a vincere va considerata una cosa: nel calcio giocano anche i rivali e bisogna accettare che in alcuni casi possano essere superiori a te”.

Poi ha aggiunto: “Molto merito va dato al mister, che mi ha fatto sentire importante per la squadra. Personalmente mi sono sentito molto amato da compagni e tifosi, ed è vero che quando hai fiducia nei tuoi mezzi e senti il favore dell’ambiente tutto va per il meglio. Tutte queste condizioni mi hanno aiutato a rendere al top e a registrare il mio record di gol in una stagione”.