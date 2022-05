Torreira, la rottura (ancora) non è totale: Nuovo contatto tra le parti. Ma c’è già chi è alle calcagna del giocatore

Il caso Torreira continua. La frizione tra le parti c’è stata ed è stata netta e forte. Ma ci sono state anche le parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che hanno fatto capire a tutti che la rottura non è stata totale.

Le parti proveranno a rivedersi e a parlare ancora dopo le scintille che hanno provocato anche la dura reazione dell’entourage del giocatore. L’Arsenal fino al 31 maggio (ultimo giorno per far valere il riscatto) resterà in disparte e poi comincerà a parlare con chi ha manifestato interesse. Lazio e Juventus sarebbero già alle calcagna del centrocampista che, per rendimento, è stato uno dei migliori dell’ultima Serie A.