Torreira, la strada giusta per la Fiorentina? Alternativa Demme, ma su Castrovilli i viola non hanno cambiato di certo idea

La Fiorentina si muove per Torreira e la strada potrebbe essere anche quella giusta da percorrere. Ma non è l’unico centrocampista con quelle caratteristiche che piace al club viola. Negli scorsi mesi era stata data la caccia a Demme, finito poi al Napoli. Il tedesco però non è mai smesso di piacere ai dirigenti gigliati che stanno cercando di capire se è possibile intavolare una trattativa con il club azzurro.

Quello che è certo è che è chiaro che non ci possa essere uno scambio con Castrovilli, perché su questo fronte la linea è stata tracciata da tempo: il giovane centrocampista sarà un elemento chiave per la Fiorentina del futuro.