Torreira: “L’addio alla Fiorentina mi ha fatto male. Con Barone c’era un ottimo rapporto, poi c’è stata una discussione con il mio agente”

A teledoce ha parlato l’ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira. L’attuale giocatore del Galatasaray ha raccontato anche del suo addio a Firenze e dell’arrivo in Turchia: “Sono qui perché il Galatasaray è stata l’unica squadra ad interessarsi veramente a me. A Firenze ho vissuto una grande stagione, poi sono successe tante cose che mi sono dispiaciute perché la mia idea è sempre stata di rimanere in Italia alla Fiorentina. Mi ha fatto male perché non so bene cosa sia successo, ne ho parlato spesso anche con i ragazzi che giocano ancora in viola”.

“Ero innamorato di una città fantastica come Firenze. Per me è stata una delle mie migliori stagioni, segnando 5 gol e aiutando la squadra a tornare in Europa, avevo anche grande fiducia da parte di Italiano. Ancora mi scrivono tantissimi tifosi viola. Non voglio fare polemica, c’è stato un problema economico tra le parti, ma ripeto: volevo solo restare. All’Arsenal mi sentivo fuori dal progetto. Volevo parlare con il presidente Commisso, ma non c’era. Con Barone avevo un ottimo rapporto, poi c’è stata una discussione con il mio agente. Sono cose che succedono, ma mi ha fatto molto male”