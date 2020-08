Torreira, le condizioni dell’Arsenal alla Fiorentina. Udinese chiede due giocatori per De Paul e intanto Iachini fa un nome nuovo alla società…

Fiorentina impegnata nel trovare un centrocampista che possa far fare un salto di qualità al reparto. Per La Nazione Torreira è una soluzione percorribile, ma l’Arsenal vorrebbe cederlo a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto. De Paul costa meno di un anno fa, l’Udinese ha chiesto i prestiti di Sottil e Vlahovic. I viola ci pensano su.

Nel frattempo Iachini ha fatto un nome alla società che è quello di Locatelli(nella foto) del Sassuolo. I rapporti con il club neroverde sono ottimi e questo potrebbe essere un buon viatico per un’eventuale trattativa.