Torreira, l’ultima chiamata (per la Fiorentina) per prendere il punto di riferimento centrale. Uno scambio possibile col Parma

Sguardo rivolto già al mercato estivo. E’ quello che fa La Nazione stamani scrivendo che per la Fiorentina la priorità sembra essere l’acquisto di un punto di riferimento centrale a centrocampo, un metronomo di gioco che sia utile in qualsiasi modulo.

Non è da escludere dunque un nuovo assalto a Torreira, esubero dell’Arsenal, che stenta a trovare spazio all’Atletico Madrid dove se n’è andato in prestito la scorsa estate. A giugno l’uruguaiano cambierà sicuramente maglia e per i viola quella sarà l’ultima occasione per acquistarlo a condizioni favorevoli.

Sempre secondo la fonte citata, non è da escludere nemmeno uno scambio alla pari tra a Gervinho e Callejon con il Parma. Una trattativa già imbastita nelle ultime ore del calciomercato invernale, anche se bisognerà vedere se gli emiliani ce la faranno o meno a salvarsi.