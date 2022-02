Torreira l’unico tra i risparmiati? E Amrabat è chiamato a dare altre risposte convincenti

Di titolari, davvero tali, nella testa di Italiano ce ne sono pochi vista l’abitudine a variare le carte in tavola più volte ma Lucas Torreira si può inserire in quella ristretta rosa di intoccabili. Per questo più che di turn over tocca parlare di rotazioni, tranne che in cabina di regia: l’uruguaiano non è al meglio dopo la botta subita con l’Atalanta e potrebbe essere risparmiato in vista della Juve, a vantaggio di Amrabat. Il marocchino è stato decisivo a La Spezia ed è entrato bene anche sette giorni fa: stasera potrebbe avere un’altra occasione nella quale dimostrato il suo deciso cambio di passo.