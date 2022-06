Torreira mette da parte momentaneamente la Fiorentina: “Io e l’Uruguay non vogliamo di certo andare in vacanza in Qatar”. E attende novità di mercato

Il centrocampista che ha giocato l’ultima stagione con la maglia della Fiorentina, Lucas Torreira, fa parte della nazionale uruguaiana che in questi giorni è chiamata a giocare alcuni match in preparazione dei prossimi Mondiali che si disputeranno in Qatar.

Torreira sta cercando di accantonare le vicende di mercato che lo riguardano, almeno per qualche giorno: “Quello col Messico è un test importante – ha detto – un avversario molto difficile e una partita che ci servirà per migliorare come squadra”.

Poi ha aggiunto: “Una volta che abbiamo ottenuto la qualificazione, che è stata molto complicata per noi, abbiamo capito che abbiamo una grande squadre e non vogliamo di certo andare in vacanza in Qatar. E’ per questo che siamo qui, cercando di affrontare avversari che ci possono servire per migliorare”.

Nessun accenno, almeno stavolta, dunque al mancato riscatto da parte dei viola. Il giocatore resta in attesa di novità e sviluppi.