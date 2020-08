Torreira neanche in panchina per la Community Shield: Aria di cessione?

Torino, Roma, Fiorentina e chi più ne ha più ne metta. Lucas Torreira nelle ultime settimane è stato accostato a molte squadre italiane, con una cessione che è sempre più vicina per il centrocampista uruguagio ormai fuori dagli schemi del tecnico dell’Arsenal Arteta. Alle 17:30 i gunners scenderanno in campo a Wembley contro il Liverpool per la Communty Shield e Torreira non è neanche in panchina. Aria di cessione in vista?

