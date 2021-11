Torreira: “Non è un momento facile, ma dobbiamo reagire per qualificarci ai Mondiali”

Il centrocampista della Fiorentina e dell’Uruguay, Lucas Torreira, ha parlato a Canal 10 in vista delle prossime partite della sua Nazionale: “Nelle ultime due partite la nostra immagine non è stata la migliore: dobbiamo migliorare in poco tempo perché il margine per qualificarsi ai Mondiali è ristretto. Altre Nazionali sono cresciute, ma cercheremo di affrontarle mettendo tutto in campo”.

Continua così Torreira: “Inizialmente eravamo nervosi perché non avevamo capito la situazione di Tabarez, poi ci siamo scambiati qualche messaggio con lo staff e abbiamo compreso. Il ct ha il nostro rispetto totale, ogni volta che giochiamo cerchiamo di fare il massimo per rappresentare l’Uruguay. Il momento non è dei più facili, ma vogliamo uscire da questa situazione”.