FOTO: Torreira non si dimentica dei suoi ex compagni e sostiene la Fiorentina in Europa

Almeno con il cuore, Lucas Torreira non ha mai lasciato Firenze. L’ex centrocampista viola, ora in forze al Galatasaray, continua a mandare messaggi d’amore alla sua vecchia squadra e ai suoi compagni. Dopo la vittoria contro il Twente, l’uruguaiano ha ripostato sul proprio profilo Instagram la vittoria della squadra di Italiano, accompagnata da un bellissimo commento.

“Sempre con voi, Fiorentina” ha scritto Torreira, a rimarcare quanto ancora ci tenga alla Fiorentina, club dal quale non se ne sarebbe voluto andare. A prova del fatto che il giocatore stava molto bene anche nello spogliatoio, ci pensano poi le sue successive stories. In una mette l’esultanza di Nico Gonzalez dopo il gol con su scritto: “La tua felicità mi fa stare bene fratello”. E in quella successiva la risposta dell’argentino: “Grazie fratello, mi manchi molto”.

Ecco di seguito le Instagram stories di Torreira dopo Fiorentina-Twente: