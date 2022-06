Torreira non smette di pensarci: “Volevo rimanere alla Fiorentina. Futuro? O Italia o Spagna. Chi mi vuole deve pagare 15 milioni”

In un’intervista per il sito eltelegrafo.com, l’ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha parlato del suo futuro, nonostante abbia rimarcato come la sua volontà fosse quella di rimanere a Firenze. Queste le sue parole: “In questi giorni stiamo parlando con molte squadre, ma questo è ciò di cui si occupa il mio rappresentante, mi godo le mie vacanze oggi. È stato un lungo anno con molta competizione, ed è stato estenuante. Voglio godermi la mia famiglia. Quello che volevo era rimanere alla Fiorentina, ma non è successo per motivi diversi, quindi cercheremo una nuova direzione. Qualsiasi squadra che mi voglia deve comprare il mio cartellino, che oggi ha un valore di circa 15 milioni. Mi piacerebbe giocare al Boca Juniors, ma lo vedo difficile visti i costi”.

E infine: “Nessuna possibilità che rimanga all’Arsenal. Fin dall’inizio mi hanno detto che non avevo posto, quindi il mio desiderio non è quello di rimanere visto che ho sofferto molto. La mia idea è quella di andare in Italia o in Spagna”.