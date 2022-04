Torreira: “Oggi abbiamo colpito al momento adeguato. Mi dispiace saltare la gara contro il Napoli ma sono sicuro che i miei compagni faranno bene”

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha affidato al suo profilo Instagram il suo commento a proposito della gara vinta oggi contro l’Empoli e ha espresso anche una riflessione sull’assenza per squalifica nella prossima gara contro il Napoli: “Partita difficile ma abbiamo ottenuto la vittoria. La squadra è stata solida ed è stata in grado di colpire al momento giusto per prendere i tre punti. Mi è dispiaciuto ricevere il cartellino giallo e saltare la partita contro il Napoli, ma sono sicuro che i miei compagni otterranno un risultato positivo”.

Qui il post originale di Torreira: